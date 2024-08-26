Смирнова Феодосия Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.07.1901
Рождение ребёнка
25.10.1902
Сын: Смирнов Дмитрий Романович
Отец ребёнка: Смирнов Роман Филимонов
Рождение ребёнка
13.02.1905
Дочь: (Смирнова) Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Смирнов Роман Филимонов
Рождение ребёнка
10.08.1911
Дочь: (Смирнова) Наталья Романовна
Отец ребёнка: Смирнов Роман Филимонов
Рождение ребёнка
19.09.1914
Отец ребёнка: Смирнов Роман Филимонов
Смерть
Неизвестно