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Смирнова Феодосия Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Роман Филимонов

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.07.1901

Муж: Смирнов Роман Филимонов

Рождение ребёнка
25.10.1902

Сын: Смирнов Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Смирнов Роман Филимонов

Рождение ребёнка
13.02.1905

Дочь: (Смирнова) Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Смирнов Роман Филимонов

Рождение ребёнка
10.08.1911

Дочь: (Смирнова) Наталья Романовна

Отец ребёнка: Смирнов Роман Филимонов

Рождение ребёнка
19.09.1914

Сын: Смирнов Сергей Романович

Отец ребёнка: Смирнов Роман Филимонов

Смерть
Неизвестно

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