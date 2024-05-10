Фокина (Рядовкина) Агриппина Самсоновна 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина (Рядовкина) Агриппина Самсоновна

Место рождения

Ендюга, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Ендюга, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
21.01.1885 ст.

Муж: Фокин Савватий Яковлевич

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Кол-во лет мужу: 26 | Кол-во лет жене: 22 | № 4. 21 января 1885 г. Уволенный в запас ефрейтор Савватий Яковлев Фокин православного исповедания первым браком 26 лет и Зачачьевского прихода деревни Зуев... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1885 ст.

Сын: Фокин Василий Савватиевич

Отец ребёнка: Фокин Савватий Яковлевич

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 21. рожден 18 декабря 1885 г., крещен 18. Василий. Деревни Пятинской уволенный в запас ефрейтор Савватий Яковлев Фокин и его законная жена Агриппина Сеиеонова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1888 ст.

Сын: Фокин Георгий Савватиевич

Отец ребёнка: Фокин Савватий Яковлевич

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 10. рожден 3 апреля 1888 г., крещен 3. Георгий. Деревни Пятинской Холмогорской местной команды рядовой Савватий Яковлев Фокин и законная его жена Агриппина Самсоньева оба православные | ГААО Ф. 29 О... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1891 ст.

Сын: Фокин Яков Савватиевич

Отец ребёнка: Фокин Савватий Яковлевич

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 23. рожден 15 октября 1891 г., крещен 15. Яков. Деревни Пятинской уволенный в запас Савватий Яковлев Фокини его законная жена Агриппина Самсоньева оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 243 с.1... Показать все
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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