Фокина (Рядовкина) Агриппина Самсоновна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1885 ст.
Кол-во лет мужу: 26 | Кол-во лет жене: 22 | № 4. 21 января 1885 г. Уволенный в запас ефрейтор Савватий Яковлев Фокин православного исповедания первым браком 26 лет и Зачачьевского прихода деревни Зуев... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1885 ст.
Сын: Фокин Василий Савватиевич
Отец ребёнка: Фокин Савватий Яковлевич
№ 21. рожден 18 декабря 1885 г., крещен 18. Василий. Деревни Пятинской уволенный в запас ефрейтор Савватий Яковлев Фокин и его законная жена Агриппина Сеиеонова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1888 ст.
Сын: Фокин Георгий Савватиевич
Отец ребёнка: Фокин Савватий Яковлевич
№ 10. рожден 3 апреля 1888 г., крещен 3. Георгий. Деревни Пятинской Холмогорской местной команды рядовой Савватий Яковлев Фокин и законная его жена Агриппина Самсоньева оба православные | ГААО Ф. 29 О... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1891 ст.
Отец ребёнка: Фокин Савватий Яковлевич
№ 23. рожден 15 октября 1891 г., крещен 15. Яков. Деревни Пятинской уволенный в запас Савватий Яковлев Фокини его законная жена Агриппина Самсоньева оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 243 с.1... Показать все
Смерть
Неизвестно