Фокин Василий Савватиевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1885 ст.
Дата смерти04.03.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1885 ст.
№ 21. рожден 18 декабря 1885 г., крещен 18. Василий. Деревни Пятинской уволенный в запас ефрейтор Савватий Яковлев Фокин и его законная жена Агриппина Сеиеонова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1889 ст.
Причина смерти: от родимца | № 9. умер 4 марта 1889 г., погребен 6. Деревни Пятинской у уврленного в запас Савватия Яковлева Фокина сын Василий от родимца 3 года | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 214 с. 571... Показать все