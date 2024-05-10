Фокин Василий Савватиевич 18.12.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФокин Василий Савватиевич

Фокин Василий Савватиевич

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

18.12.1885 ст.

Дата смерти

04.03.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1885 ст.

Отец: Фокин Савватий Яковлевич

Мать: Фокина (Рядовкина) Агриппина Самсоновна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 21. рожден 18 декабря 1885 г., крещен 18. Василий. Деревни Пятинской уволенный в запас ефрейтор Савватий Яковлев Фокин и его законная жена Агриппина Сеиеонова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
04.03.1889 ст.
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Причина смерти: от родимца | № 9. умер 4 марта 1889 г., погребен 6. Деревни Пятинской у уврленного в запас Савватия Яковлева Фокина сын Василий от родимца 3 года | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 214 с. 571... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.