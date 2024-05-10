Фокин Георгий Савватиевич 03.04.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Георгий Савватиевич

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

03.04.1888 ст.

Дата смерти

26.05.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1888 ст.

Отец: Фокин Савватий Яковлевич

Мать: Фокина (Рядовкина) Агриппина Самсоновна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 10. рожден 3 апреля 1888 г., крещен 3. Георгий. Деревни Пятинской Холмогорской местной команды рядовой Савватий Яковлев Фокин и законная его жена Агриппина Самсоньева оба православные | ГААО Ф. 29 О... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
26.05.1890 ст.
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Причина смерти: от оспы | № 16. умер 26 мая 1890 г., погребен 28. Деревни Пятинской крестьянина Савватия Яковлева Фокина сын Георгий от оспы 2 года | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 237 с. 839 | Госархив Арх... Показать все

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