Фокин Георгий Савватиевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1888 ст.
Дата смерти26.05.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1888 ст.
№ 10. рожден 3 апреля 1888 г., крещен 3. Георгий. Деревни Пятинской Холмогорской местной команды рядовой Савватий Яковлев Фокин и законная его жена Агриппина Самсоньева оба православные | ГААО Ф. 29 О... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.05.1890 ст.
Причина смерти: от оспы | № 16. умер 26 мая 1890 г., погребен 28. Деревни Пятинской крестьянина Савватия Яковлева Фокина сын Георгий от оспы 2 года | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 237 с. 839 | Госархив Арх... Показать все