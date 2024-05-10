Фокин Яков Савватиевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1891 ст.
№ 23. рожден 15 октября 1891 г., крещен 15. Яков. Деревни Пятинской уволенный в запас Савватий Яковлев Фокини его законная жена Агриппина Самсоньева оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 243 с.1... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно