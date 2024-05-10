Фокин Яков Савватиевич 15.10.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Яков Савватиевич

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

15.10.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1891 ст.

Отец: Фокин Савватий Яковлевич

Мать: Фокина (Рядовкина) Агриппина Самсоновна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 23. рожден 15 октября 1891 г., крещен 15. Яков. Деревни Пятинской уволенный в запас Савватий Яковлев Фокини его законная жена Агриппина Самсоньева оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 243 с.1... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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