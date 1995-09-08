Крайников Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения02.10.1938
Дата смерти08.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крайникова (Холодова) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
02.10.1965
Сын: Крайников Андрей Викторович
Мать ребёнка: Крайникова (Холодова) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
23.03.1981
Дочь: Пузина Фомина (Крайникова) Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Крайникова (Ширяева) Нина Владимировна
Смерть
08.09.1995