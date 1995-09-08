Крайников Виктор Иванович 02.10.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крайников Виктор Иванович

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Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

02.10.1938

Дата смерти

08.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1938

Отец: Крайников Иван Павлович

Мать: Крайникова (Жулина) Евдокия Ивановна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крайникова (Холодова) Клавдия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крайникова (Ширяева) Нина Владимировна

Рождение ребёнка
28.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крайникова (Холодова) Клавдия Петровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.10.1965

Сын: Крайников Андрей Викторович

Мать ребёнка: Крайникова (Холодова) Клавдия Петровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.03.1981

Дочь: Пузина Фомина (Крайникова) Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Крайникова (Ширяева) Нина Владимировна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
08.09.1995
Волжский, город Волжский, Волгоградская область

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