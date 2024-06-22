Крайникова (Холодова) Клавдия Петровна
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крайников Виктор Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1965
Сын: Крайников Андрей Викторович
Отец ребёнка: Крайников Виктор Иванович
Смерть
2020