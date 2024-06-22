Крайникова (Холодова) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайникова (Холодова) Клавдия Петровна

Место рождения

Бурковский, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурковский, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайников Виктор Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайников Виктор Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.10.1965

Сын: Крайников Андрей Викторович

Отец ребёнка: Крайников Виктор Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
2020

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