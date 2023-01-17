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Кузьмин Антон Денисович

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Место рождения

Орловская область, село Спасское

Дата рождения

05.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1880

Отец: Кузьмин Денис Мартынович

Мать: Кузьмина Гликерия Ивановна

Орловская область, село Спасское
Бракосочетание
29.01.1904

Жена: Кузьмина Евдокия Федоровна

Спасское Тельчинский район
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кузьмин Спиридон Антонович

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Федоровна

Орловская область Тельчинский район село Спасское
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кузьмин Федор Антонович

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Федоровна

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кузьмин Тихон Антонович

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
Спасское Орловской области Мценский район
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