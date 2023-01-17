Кузьмин Антон Денисович
Место рожденияОрловская область, село Спасское
Дата рождения05.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1880
Орловская область, село Спасское
Бракосочетание
29.01.1904
Спасское Тельчинский район
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кузьмин Спиридон Антонович
Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Федоровна
Орловская область Тельчинский район село Спасское
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Федоровна
Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно
Спасское Орловской области Мценский район