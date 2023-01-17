Кузьмина (Никонова) Гликерия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1870
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кузьмин Александр
Отец ребёнка: Кузьмин Денис Мартынович
Орловская область, село Спасское
Рождение ребёнка
05.07.1880
Отец ребёнка: Кузьмин Денис Мартынович
Орловская область, село Спасское
Рождение ребёнка
09.11.1887
Дочь: Петлина Матрёна Денисовна
Отец ребёнка: Кузьмин Денис Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Герасим Денисович
Отец ребёнка: Кузьмин Денис Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Александр Денисович
Отец ребёнка: Кузьмин Денис Мартынович
Смерть
Неизвестно