Кузьмина (Никонова) Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Никонова) Гликерия Ивановна

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Место рождения

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
17.01.1870

Муж: Кузьмин Денис Мартынович

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Кузьмин Александр

Отец ребёнка: Кузьмин Денис Мартынович

Орловская область, село Спасское
Рождение ребёнка
05.07.1880

Сын: Кузьмин Антон Денисович

Отец ребёнка: Кузьмин Денис Мартынович

Орловская область, село Спасское
Рождение ребёнка
09.11.1887

Дочь: Петлина Матрёна Денисовна

Отец ребёнка: Кузьмин Денис Мартынович

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Герасим Денисович

Отец ребёнка: Кузьмин Денис Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Александр Денисович

Отец ребёнка: Кузьмин Денис Мартынович

Смерть
Неизвестно
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