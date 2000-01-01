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Кузьмин Александр Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Денис Мартынович

Мать: Кузьмина Гликерия Ивановна

Бракосочетание
28.10.1891

Жена: Кузьмина Мария Афанасьевна

Орловская область, Спасское
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кузьмин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Герасим Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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