Кузьмин Александр Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1891
Орловская область, Спасское
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кузьмин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Герасим Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно