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Кузьмин Денис Мартынович

Место рождения

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

01.01.1845

Дата смерти

29.12.1917

Пол

Мужской

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1845

Отец: Кузьмин Мартын

Мать: не указана

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Александр Денисович

Мать ребёнка: Кузьмина (Никонова) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Герасим Денисович

Мать ребёнка: Кузьмина (Никонова) Гликерия Ивановна

Бракосочетание
17.01.1870

Жена: Кузьмина (Никонова) Гликерия Ивановна

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Кузьмин Александр

Мать ребёнка: Кузьмина (Никонова) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1880

Сын: Кузьмин Антон Денисович

Мать ребёнка: Кузьмина (Никонова) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
09.11.1887

Дочь: Петлина (Кузьмина) Матрёна Денисовна

Мать ребёнка: Кузьмина (Никонова) Гликерия Ивановна

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Смерть
29.12.1917

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