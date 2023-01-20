Кузьмин Денис Мартынович
Место рождения
Дата рождения01.01.1845
Дата смерти29.12.1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1845
Отец: Кузьмин Мартын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Александр Денисович
Мать ребёнка: Кузьмина (Никонова) Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Герасим Денисович
Мать ребёнка: Кузьмина (Никонова) Гликерия Ивановна
Бракосочетание
17.01.1870
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кузьмин Александр
Мать ребёнка: Кузьмина (Никонова) Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1880
Мать ребёнка: Кузьмина (Никонова) Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1887
Дочь: Петлина (Кузьмина) Матрёна Денисовна
Мать ребёнка: Кузьмина (Никонова) Гликерия Ивановна
Смерть
29.12.1917