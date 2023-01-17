Кузьмина (Конкова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Конкова) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Орловская область,Шашкино

Дата рождения

29.05.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1855

Отец: Конков Фёдор Иванович

Мать: Конкова Наталья Тимофеевна

Орловская область,Шашкино
Бракосочетание
29.01.1904

Муж: Кузьмин Антон Денисович

Спасское Тельчинский район
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кузьмин Спиридон Антонович

Отец ребёнка: Кузьмин Антон Денисович

Орловская область Тельчинский район село Спасское
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кузьмин Федор Антонович

Отец ребёнка: Кузьмин Антон Денисович

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кузьмин Тихон Антонович

Отец ребёнка: Кузьмин Антон Денисович

Смерть
Неизвестно
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