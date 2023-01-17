Кузьмина (Конкова) Евдокия Федоровна
Место рожденияОрловская область,Шашкино
Дата рождения29.05.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1855
Отец: Конков Фёдор Иванович
Орловская область,Шашкино
Бракосочетание
29.01.1904
Спасское Тельчинский район
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кузьмин Спиридон Антонович
Отец ребёнка: Кузьмин Антон Денисович
Орловская область Тельчинский район село Спасское
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Кузьмин Антон Денисович
Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Кузьмин Антон Денисович
Смерть
Неизвестно