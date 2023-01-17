Конков Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конков Фёдор Иванович

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Место рождения

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
29.05.1855

Дочь: Кузьмина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Конкова Наталья Тимофеевна

Орловская область,Шашкино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конкова Наталья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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