Конков Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1855
Дочь: Кузьмина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Конкова Наталья Тимофеевна
Орловская область,Шашкино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно