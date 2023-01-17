Конкова (Богачева) Наталья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1851 ст.
Отец: Богачев Тимофей Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1855
Дочь: Кузьмина Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Конков Фёдор Иванович
Орловская область,Шашкино
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно