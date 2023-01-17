Конкова (Богачева) Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конкова (Богачева) Наталья Тимофеевна

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Место рождения

Большие Голубочки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.08.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1851 ст.

Отец: Богачев Тимофей Стефанович

Мать: не указана

Большие Голубочки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.05.1855

Дочь: Кузьмина Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Конков Фёдор Иванович

Орловская область,Шашкино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конков Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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