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Баранцев Петр Николаевич

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Место рождения

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово

Дата рождения

20.10.1926

Дата смерти

01.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1926

Отец: Баранцев Николай Гаврилович

Мать: Баранцева Евдокия Филипповна

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Бракосочетание
14.06.1951

Жена: Баранцева Анастасия Семеновна

Россия, Кировская область, Киров
Рождение ребёнка
12.06.1952

Дочь: Тропина Тамара Петровна

Мать ребёнка: Баранцева Анастасия Семеновна

Россия, Кировская область, Киров
Рождение ребёнка
20.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранцева Анастасия Семеновна

Смерть
01.01.1985
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