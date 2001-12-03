Баранцев Петр Николаевич
Место рожденияРоссия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Дата рождения20.10.1926
Дата смерти01.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1926
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Бракосочетание
14.06.1951
Россия, Кировская область, Киров
Рождение ребёнка
12.06.1952
Дочь: Тропина Тамара Петровна
Мать ребёнка: Баранцева Анастасия Семеновна
Россия, Кировская область, Киров
Рождение ребёнка
20.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баранцева Анастасия Семеновна
Смерть
01.01.1985