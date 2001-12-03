Баранцева (Коробова) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранцева (Коробова) Анастасия Семеновна

Место рождения

Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Шлякши

Дата рождения

30.11.1924

Дата смерти

03.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1924

Отец: Коробов Семен Прокопьевич

Мать: Коробова Мария Ивановна

Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Шлякши
Образование
1941
в 1941 году окончила 8 классов Мурыгинской средней школы
Бракосочетание
14.06.1951

Муж: Баранцев Петр Николаевич

Россия, Кировская область, Киров
Рождение ребёнка
12.06.1952

Дочь: Тропина Тамара Петровна

Отец ребёнка: Баранцев Петр Николаевич

Россия, Кировская область, Киров
Рождение ребёнка
20.12.1960

Дочь: Изотова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Баранцев Петр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Россия, Кировская область, Киров
Никах
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
03.12.2001
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