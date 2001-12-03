Баранцева (Коробова) Анастасия Семеновна
Место рожденияРоссия, Кировская область, Медянский район, деревня Шлякши
Дата рождения30.11.1924
Дата смерти03.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1924
Отец: Коробов Семен Прокопьевич
Мать: Коробова Мария Ивановна
Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Шлякши
Образование
1941
в 1941 году окончила 8 классов Мурыгинской средней школы
Бракосочетание
14.06.1951
Россия, Кировская область, Киров
Рождение ребёнка
12.06.1952
Дочь: Тропина Тамара Петровна
Отец ребёнка: Баранцев Петр Николаевич
Россия, Кировская область, Киров
Рождение ребёнка
20.12.1960
Дочь: Изотова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Баранцев Петр Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Россия, Кировская область, Киров
Смерть
03.12.2001