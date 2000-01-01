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Баранцева Евдокия Филипповна

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Место рождения

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово

Дата рождения

05.03.1906

Дата смерти

06.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
20.10.1926

Сын: Баранцев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Баранцев Николай Гаврилович

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
28.07.1936

Дочь: Матлюк Галина Николаевна

Отец ребёнка: Баранцев Николай Гаврилович

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
14.10.1941

Дочь: Завецкане Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Баранцев Николай Гаврилович

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранцев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Баранцев Николай Гаврилович

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранцев Николай Гаврилович

Смерть
06.05.1981
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
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