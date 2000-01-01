Баранцева Евдокия Филипповна
Место рожденияРоссия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Дата рождения05.03.1906
Дата смерти06.05.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
20.10.1926
Отец ребёнка: Баранцев Николай Гаврилович
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
28.07.1936
Дочь: Матлюк Галина Николаевна
Отец ребёнка: Баранцев Николай Гаврилович
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
14.10.1941
Дочь: Завецкане Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Баранцев Николай Гаврилович
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранцев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Баранцев Николай Гаврилович
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1981
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово