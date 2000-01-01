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Баранцев Николай Гаврилович

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Место рождения

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово

Дата рождения

19.12.1900

Дата смерти

02.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1900

Отец: Баранцев Гаврила

Мать: Баранцева Евдокия Ивановна

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
20.10.1926

Сын: Баранцев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Баранцева Евдокия Филипповна

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
28.07.1936

Дочь: Матлюк Галина Николаевна

Мать ребёнка: Баранцева Евдокия Филипповна

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
14.10.1941

Дочь: Завецкане Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Баранцева Евдокия Филипповна

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранцев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Баранцева Евдокия Филипповна

Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранцева Евдокия Филипповна

Смерть
02.01.1963
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