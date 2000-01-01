Баранцев Николай Гаврилович
Место рожденияРоссия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Дата рождения19.12.1900
Дата смерти02.01.1963
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1900
Отец: Баранцев Гаврила
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
20.10.1926
Мать ребёнка: Баранцева Евдокия Филипповна
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
28.07.1936
Дочь: Матлюк Галина Николаевна
Мать ребёнка: Баранцева Евдокия Филипповна
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
14.10.1941
Дочь: Завецкане Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Баранцева Евдокия Филипповна
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранцев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Баранцева Евдокия Филипповна
Россия, Кировская обл., Юрьянский район, д.Хромово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1963