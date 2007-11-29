Штрейфель (Streifel) Елена (Helena) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтрейфель (Streifel) Елена (Helena)

Штрейфель (Streifel) Елена (Helena)

avatar

Место рождения

Кучурган, Одеська область

Дата рождения

22.04.1912 ст.

Дата смерти

29.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1912 ст.

Отец: Штрейфель Антон

Мать: Шмитт Елизавета

Кучурган, Одеська область
Крещение
23.04.1912 ст.
Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Рихтер Цецилия

Отец ребёнка: Рихтер Михаэль

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рихтер Михаэль

Смерть
29.11.2007
Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close