Штрейфель (Streifel) Елена (Helena)
Место рождения
Дата рождения22.04.1912 ст.
Дата смерти29.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1912 ст.
Отец: Штрейфель Антон
Мать: Шмитт Елизавета
Крещение
23.04.1912 ст.
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Рихтер Цецилия
Отец ребёнка: Рихтер Михаэль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рихтер Михаэль
Смерть
29.11.2007
Берёзовский, Березовский, Свердловская область