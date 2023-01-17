Рихтер (Richter) Михаэль (Michael) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рихтер (Richter) Михаэль (Michael)

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Место рождения

Кучурган, Одеська область

Дата рождения

02.01.1909 ст.

Дата смерти

08.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1909 ст.

Отец: Рихтер Дамиан

Мать: Шерер Агата

Кучурган, Одеська область
Крещение
03.01.1909 ст.
Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Рихтер Цецилия

Мать ребёнка: Штрейфель Елена

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штрейфель Елена

Смерть
08.08.1947
Берёзовский, Березовский, Свердловская область
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