Рихтер (Richter) Михаэль (Michael)
Место рождения
Дата рождения02.01.1909 ст.
Дата смерти08.08.1947
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1909 ст.
Отец: Рихтер Дамиан
Мать: Шерер Агата
Крещение
03.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Рихтер Цецилия
Мать ребёнка: Штрейфель Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штрейфель Елена
Смерть
08.08.1947
Берёзовский, Березовский, Свердловская область