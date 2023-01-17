Рихтер (Richter) Дамиан (Damian)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рихтер Михаэль
Мать: Бауманн Регина
Рождение ребёнка
09.06.1899 ст.
Дочь: Рихтер Регина
Мать ребёнка: Шерер Агата
Рождение ребёнка
02.01.1909 ст.
Сын: Рихтер Михаэль
Мать ребёнка: Шерер Агата
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шерер Агата
Смерть
Неизвестно