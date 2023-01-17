Рихтер (Richter) Дамиан (Damian) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рихтер (Richter) Дамиан (Damian)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рихтер Михаэль

Мать: Бауманн Регина

Рождение ребёнка
09.06.1899 ст.

Дочь: Рихтер Регина

Мать ребёнка: Шерер Агата

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
02.01.1909 ст.

Сын: Рихтер Михаэль

Мать ребёнка: Шерер Агата

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерер Агата

Смерть
Неизвестно
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