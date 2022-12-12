город Берёзовский, город Берёзовский, Березовский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Берёзовский

Березовский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2274Березовский, зав.при рч. Березовке.1344199747265047Церквей православных 2. Волостное правление. Заводская школа. Госпиталь. Военно-исправительная рота. Золотые розсыпи. Торжков 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Березовская волость
394. Березовский завод, село заводское бывшее государственное, при речке Березовке, дворов 1885, жителей 10.189, волостное правление (уездный город в 13 верстах), 3 церкв Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Березовский
65731000001г Березовскийгород
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