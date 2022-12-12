Берёзовский
Березовский, Свердловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2274Березовский, зав.при рч. Березовке.1344199747265047Церквей православных 2. Волостное правление. Заводская школа. Госпиталь. Военно-исправительная рота. Золотые розсыпи. Торжков 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
394. Березовский завод, село заводское бывшее государственное, при речке Березовке, дворов 1885, жителей 10.189, волостное правление (уездный город в 13 верстах), 3 церкв Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65731000001г Березовскийгород