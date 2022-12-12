Штрейфель (Streifel) Антон (Anton)
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Штрейфель Конрад
Мать: Швейцер Цецилия
Рождение ребёнка
22.04.1912 ст.
Дочь: Штрейфель Елена
Мать ребёнка: Шмитт Елизавета
Рождение ребёнка
15.06.1915 ст.
Дочь: Штрейфель Цецилия
Мать ребёнка: Шмитт Елизавета
Демобилизация
03.03.1917 ст.
Уволен по болезни
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмитт Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно