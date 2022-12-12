Штрейфель (Streifel) Антон (Anton) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штрейфель (Streifel) Антон (Anton)

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Место рождения

Кучурган, Одеська область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Штрейфель Конрад

Мать: Швейцер Цецилия

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
22.04.1912 ст.

Дочь: Штрейфель Елена

Мать ребёнка: Шмитт Елизавета

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
15.06.1915 ст.

Дочь: Штрейфель Цецилия

Мать ребёнка: Шмитт Елизавета

Кучурган, Одеська область
Демобилизация
03.03.1917 ст.
Уволен по болезни
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмитт Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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