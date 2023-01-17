Швейцер (Schweitzer) Цецилия (Caecilia)
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: Швейцер Антон
Мать: Веннингер Елизавета
Рождение ребёнка
?.02.1870 ст.
Дочь: Штрейфель Христина
Отец ребёнка: Штрейфель Конрад
Рождение ребёнка
1880
Сын: Штрейфель Антон
Отец ребёнка: Штрейфель Конрад
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штрейфель Конрад
Смерть
Неизвестно