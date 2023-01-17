Швейцер (Schweitzer) Цецилия (Caecilia) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швейцер (Schweitzer) Цецилия (Caecilia)

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Место рождения

Кучурган, Одеська область

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Швейцер Антон

Мать: Веннингер Елизавета

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
?.02.1870 ст.

Дочь: Штрейфель Христина

Отец ребёнка: Штрейфель Конрад

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Штрейфель Антон

Отец ребёнка: Штрейфель Конрад

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штрейфель Конрад

Смерть
Неизвестно
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