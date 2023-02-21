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Швейцер (Schweitzer) Антон (Antonius)

Место рождения

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

07.06.1807

Дата смерти

17.02.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.06.1807
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение
07.06.1807

Отец: Швейцер Антон

Мать: Мейсерт Христина

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Швейцер Михаэль

Мать ребёнка: Веннингер Елизавета

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Швейцер Лоренц

Мать ребёнка: Веннингер Елизавета

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Швейцер Цецилия

Мать ребёнка: Веннингер Елизавета

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веннингер Елизавета

Смерть
17.02.1873 ст.
Кучурган, Одеська область
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