Швейцер (Schweitzer) Антон (Antonius)
Место рожденияЭбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения07.06.1807
Дата смерти17.02.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.06.1807
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение
07.06.1807
Отец: Швейцер Антон
Мать: Мейсерт Христина
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Швейцер Михаэль
Мать ребёнка: Веннингер Елизавета
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Швейцер Лоренц
Мать ребёнка: Веннингер Елизавета
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Швейцер Цецилия
Мать ребёнка: Веннингер Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веннингер Елизавета
Смерть
17.02.1873 ст.