Мейсерт (Meisert) Христина (Christina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейсерт (Meisert) Христина (Christina)

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Место рождения

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

27.12.1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1780

Отец: Мейсерт Иоганнес Михаэль

Мать: Лёманн Мария Елизавета

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
10.05.1800

Муж: Швейцер Антон

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
07.06.1807

Сын: Швейцер Антон

Отец ребёнка: Швейцер Антон

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Кучурган, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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