Мейсерт (Meisert) Христина (Christina)
Место рожденияЭбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения27.12.1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1780
Отец: Мейсерт Иоганнес Михаэль
Мать: Лёманн Мария Елизавета
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
10.05.1800
Муж: Швейцер Антон
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
07.06.1807
Сын: Швейцер Антон
Отец ребёнка: Швейцер Антон
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Кучурган, Одеська область
Смерть
Неизвестно