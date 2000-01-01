Мейсерт (Meisert) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)
Место рожденияНеэгартенофф, Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения02.04.1749
Дата смерти17.01.1816
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1749
Отец: Мейсерт Иоганнес Герхард
Мать: Килли Мария Катарина
Неэгартенофф, Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
02.04.1749
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
27.12.1780
Дочь: Мейсерт Христина
Мать ребёнка: Лёманн Мария Елизавета
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лёманн Мария Елизавета
Смерть
17.01.1816
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция