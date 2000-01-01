Мейсерт (Meisert) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейсерт (Meisert) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)

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Место рождения

Неэгартенофф, Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

02.04.1749

Дата смерти

17.01.1816

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1749

Отец: Мейсерт Иоганнес Герхард

Мать: Килли Мария Катарина

Неэгартенофф, Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
02.04.1749
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
27.12.1780

Дочь: Мейсерт Христина

Мать ребёнка: Лёманн Мария Елизавета

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лёманн Мария Елизавета

Смерть
17.01.1816
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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