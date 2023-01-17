Швейцер (Schweitzer) Антон (Antonius de Padua)
Место рожденияЭбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения20.02.1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1775
Отец: Швейцер Иосиф
Мать: Кремер Эуфрозина
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
20.02.1775
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
10.05.1800
Жена: Мейсерт Христина
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
07.06.1807
Сын: Швейцер Антон
Мать ребёнка: Мейсерт Христина
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Кучурган, Одеська область
Смерть
Неизвестно