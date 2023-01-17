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Швейцер (Schweitzer) Антон (Antonius de Padua)

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Место рождения

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

20.02.1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1775

Отец: Швейцер Иосиф

Мать: Кремер Эуфрозина

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
20.02.1775
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
10.05.1800

Жена: Мейсерт Христина

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
07.06.1807

Сын: Швейцер Антон

Мать ребёнка: Мейсерт Христина

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Кучурган, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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