Кремер (Kraemer) Эуфрозина (Euphrosina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКремер (Kraemer) Эуфрозина (Euphrosina)

Кремер (Kraemer) Эуфрозина (Euphrosina)

avatar

Место рождения

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

04.01.1751

Дата смерти

12.09.1779

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1751

Отец: Кремер Иоганнес Михаэль

Мать: Шустер Анна Маргарета

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
04.01.1751
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
21.01.1771

Муж: Швейцер Иосиф

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
20.02.1775

Сын: Швейцер Антон

Отец ребёнка: Швейцер Иосиф

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
12.09.1779
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
13.09.1779
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close