Кремер (Kraemer) Эуфрозина (Euphrosina)
Место рожденияОберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения04.01.1751
Дата смерти12.09.1779
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1751
Отец: Кремер Иоганнес Михаэль
Мать: Шустер Анна Маргарета
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
04.01.1751
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
21.01.1771
Муж: Швейцер Иосиф
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
20.02.1775
Сын: Швейцер Антон
Отец ребёнка: Швейцер Иосиф
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
12.09.1779
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
13.09.1779
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция