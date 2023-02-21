Шустер (Schuster) Анна Маргарета (Anna Margaretha)
Место рожденияОберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения25.10.1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1718
Отец: Шустер Андреас
Мать: Барбара
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
06.02.1747
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
04.01.1751
Дочь: Кремер Эуфрозина
Отец ребёнка: Кремер Иоганнес Михаэль
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно