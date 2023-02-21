Шустер (Schuster) Анна Маргарета (Anna Margaretha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустер (Schuster) Анна Маргарета (Anna Margaretha)

Место рождения

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

25.10.1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1718

Отец: Шустер Андреас

Мать: Барбара

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
06.02.1747

Муж: Кремер Иоганнес Михаэль

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
04.01.1751

Дочь: Кремер Эуфрозина

Отец ребёнка: Кремер Иоганнес Михаэль

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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