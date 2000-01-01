Шустер (Schuster) Андреас (Andreas) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустер (Schuster) Андреас (Andreas)

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Место рождения

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

23.04.1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1691

Отец: Шустер Бальцер

Мать: Аполлония

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
23.04.1691
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
25.10.1718

Дочь: Шустер Анна Маргарета

Мать ребёнка: Барбара

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барбара

Смерть
Неизвестно
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