Шустер (Schuster) Андреас (Andreas)
Место рожденияОберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения23.04.1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1691
Отец: Шустер Бальцер
Мать: Аполлония
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
23.04.1691
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
25.10.1718
Дочь: Шустер Анна Маргарета
Мать ребёнка: Барбара
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барбара
Смерть
Неизвестно