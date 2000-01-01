Кремер (Kraemer) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кремер Николаус
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1747
Жена: Шустер Анна Маргарета
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
04.01.1751
Дочь: Кремер Эуфрозина
Мать ребёнка: Шустер Анна Маргарета
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно