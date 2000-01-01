Кремер (Kraemer) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кремер (Kraemer) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кремер Николаус

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1747

Жена: Шустер Анна Маргарета

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
04.01.1751

Дочь: Кремер Эуфрозина

Мать ребёнка: Шустер Анна Маргарета

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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