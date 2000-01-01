Кремер (Kraemer) Николаус (Nicolaus)
Место рожденияОберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1692
Дата смерти15.09.1757
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.09.1757
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
16.09.1757
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция