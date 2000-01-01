Кремер (Kraemer) Николаус (Nicolaus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кремер (Kraemer) Николаус (Nicolaus)

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Место рождения

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1692

Дата смерти

15.09.1757

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кремер Иоганнес Михаэль

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.09.1757
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
16.09.1757
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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