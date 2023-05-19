Шмитт (Schmitt) Елизавета (Elisabetha)
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Шмитт Франц
Мать: Рейхерт Текла
Рождение ребёнка
22.04.1912 ст.
Дочь: Штрейфель Елена
Отец ребёнка: Штрейфель Антон
Рождение ребёнка
15.06.1915 ст.
Дочь: Штрейфель Цецилия
Отец ребёнка: Штрейфель Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штрейфель Антон
Смерть
Неизвестно