Шмитт (Schmitt) Елизавета (Elisabetha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмитт (Schmitt) Елизавета (Elisabetha)

Место рождения

Лиманское, Одеська область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Шмитт Франц

Мать: Рейхерт Текла

Лиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
22.04.1912 ст.

Дочь: Штрейфель Елена

Отец ребёнка: Штрейфель Антон

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
15.06.1915 ст.

Дочь: Штрейфель Цецилия

Отец ребёнка: Штрейфель Антон

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штрейфель Антон

Смерть
Неизвестно