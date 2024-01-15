Аксёнов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Аксёнов Яков Петров

Мать ребёнка: Аксёнова Матрона Анисьева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Аксёнов Вонифатий Петрович

Мать ребёнка: Аксёнова Матрона Анисьева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Аксёнов Антон Петрович

Мать ребёнка: Аксёнова Матрона Анисьева

Рождение ребёнка
1854

Сын: Аксёнов Семён Петрович

Мать ребёнка: Аксёнова Матрона Анисьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Матрона Анисьева

Смерть
Неизвестно
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