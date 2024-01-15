Аксёнов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Аксёнов Яков Петров
Мать ребёнка: Аксёнова Матрона Анисьева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Аксёнов Вонифатий Петрович
Мать ребёнка: Аксёнова Матрона Анисьева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Аксёнова Матрона Анисьева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Аксёнова Матрона Анисьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно