Аксёнов Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Аксёнов Пётр
Рождение ребёнка
06.12.1869
Сын: Аксёнов Николай Антонович
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
25.07.1871
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
19.12.1872
Дочь: Анастасия Антонова
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
20.02.1875
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
06.02.1879
Дочь: Крюкова Агафья Антоновна
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
14.06.1881
Дочь: Марина Антоновна
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Григорьевна
Бракосочетание
20.09.1893
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно