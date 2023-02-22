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Аксёнов Антон Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Аксёнов Пётр

Мать: Аксёнова Матрона Анисьева

Рождение ребёнка
06.12.1869

Сын: Аксёнов Николай Антонович

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Григорьевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1871

Сын: Аксёнов Степан Антонов

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
19.12.1872

Дочь: Анастасия Антонова

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Григорьевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1875

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Григорьевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.02.1879

Дочь: Крюкова Агафья Антоновна

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Григорьевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.1881

Дочь: Марина Антоновна

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Григорьевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
20.09.1893

Жена: Шилкина Евдокия Тимофеева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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