Аксёнова Матрона Анисьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Аксёнов Яков Петров
Отец ребёнка: Аксёнов Пётр
Рождение ребёнка
1848
Сын: Аксёнов Вонифатий Петрович
Отец ребёнка: Аксёнов Пётр
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Аксёнов Пётр
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Аксёнов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксёнов Пётр
Смерть
Неизвестно