Аксёнова Матрона Анисьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Матрона Анисьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Аксёнов Яков Петров

Отец ребёнка: Аксёнов Пётр

Рождение ребёнка
1848

Сын: Аксёнов Вонифатий Петрович

Отец ребёнка: Аксёнов Пётр

Рождение ребёнка
1850

Сын: Аксёнов Антон Петрович

Отец ребёнка: Аксёнов Пётр

Рождение ребёнка
1854

Сын: Аксёнов Семён Петрович

Отец ребёнка: Аксёнов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Пётр

Смерть
Неизвестно
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