Аксёнова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти29.05.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.1869
Сын: Аксёнов Николай Антонович
Отец ребёнка: Аксёнов Антон Петрович
Рождение ребёнка
25.07.1871
Отец ребёнка: Аксёнов Антон Петрович
Рождение ребёнка
19.12.1872
Дочь: Анастасия Антонова
Отец ребёнка: Аксёнов Антон Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1875
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Аксёнов Антон Петрович
Рождение ребёнка
06.02.1879
Дочь: Крюкова Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Аксёнов Антон Петрович
Рождение ребёнка
14.06.1881
Дочь: Марина Антоновна
Отец ребёнка: Аксёнов Антон Петрович
Рождение ребёнка
18.06.1887
Дочь: Агриппина Антоновна
Отец ребёнка: Аксёнов Антон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1893
Причина смерти: Ревматизм