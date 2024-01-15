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Аксёнова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

29.05.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1869

Сын: Аксёнов Николай Антонович

Отец ребёнка: Аксёнов Антон Петрович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1871

Сын: Аксёнов Степан Антонов

Отец ребёнка: Аксёнов Антон Петрович

Рождение ребёнка
19.12.1872

Дочь: Анастасия Антонова

Отец ребёнка: Аксёнов Антон Петрович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1875

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Аксёнов Антон Петрович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.02.1879

Дочь: Крюкова Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Аксёнов Антон Петрович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.1881

Дочь: Марина Антоновна

Отец ребёнка: Аксёнов Антон Петрович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.06.1887

Дочь: Агриппина Антоновна

Отец ребёнка: Аксёнов Антон Петрович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Антон Петрович

Смерть
29.05.1893
Причина смерти: Ревматизм
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