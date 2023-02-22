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Аксёнов Вонифатий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Аксёнов Пётр

Мать: Аксёнова Матрона Анисьева

Рождение ребёнка
1874

Сын: Аксёнов Иван Вонифантьевич

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
15.06.1875

Сын: Аксёнов Павел Вонифантьевич

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Евдокия Вонифатьевна

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
17.02.1878

Дочь: Вершинина Евдокия Вонифантьевна

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.09.1880

Сын: Аксёнов Трофим Вонифатьев

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Вершинина Прасковья Вонифантьевна

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
28.02.1890

Дочь: Евдокия Вонифантьевна

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
28.02.1890

Сын: Аксёнов Василий Вонифантьевич

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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