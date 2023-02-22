Аксёнов Вонифатий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Аксёнов Пётр
Рождение ребёнка
1874
Сын: Аксёнов Иван Вонифантьевич
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
15.06.1875
Сын: Аксёнов Павел Вонифантьевич
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Евдокия Вонифатьевна
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
17.02.1878
Дочь: Вершинина Евдокия Вонифантьевна
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
14.09.1880
Сын: Аксёнов Трофим Вонифатьев
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Вершинина Прасковья Вонифантьевна
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
28.02.1890
Дочь: Евдокия Вонифантьевна
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
28.02.1890
Сын: Аксёнов Василий Вонифантьевич
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно