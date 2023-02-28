Аксёнов Павел Вонифантьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксёнов Павел Вонифантьевич

Аксёнов Павел Вонифантьевич

avatar

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.06.1875

Дата смерти

24.07.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1875

Отец: Аксёнов Вонифатий Петрович

Мать: Аксёнова Анна Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1900

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Тимофеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.08.1905

Сын: Аксёнов Константин Павлович

Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Тимофеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1910

Дочь: Глафира Павловна

Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Тимофеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1912

Сын: Аксёнов Василий Павлович

Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Тимофеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1914

Сын: Аксёнов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Тимофеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Ирина Тимофеевна

Смерть
24.07.1913
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close