Аксёнов Павел Вонифантьевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1875
Дата смерти24.07.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1875
Рождение ребёнка
14.07.1900
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.08.1905
Сын: Аксёнов Константин Павлович
Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.03.1910
Дочь: Глафира Павловна
Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.03.1912
Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.04.1914
Сын: Аксёнов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1913