Аксёнова Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1900
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Аксёнов Павел Вонифантьевич
Бочиха
Рождение ребёнка
16.08.1905
Сын: Аксёнов Константин Павлович
Отец ребёнка: Аксёнов Павел Вонифантьевич
Бочиха
Рождение ребёнка
03.03.1910
Дочь: Глафира Павловна
Отец ребёнка: Аксёнов Павел Вонифантьевич
Бочиха
Рождение ребёнка
02.03.1912
Отец ребёнка: Аксёнов Павел Вонифантьевич
Бочиха
Рождение ребёнка
01.04.1914
Сын: Аксёнов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Аксёнов Павел Вонифантьевич
Бочиха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно