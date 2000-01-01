Аксёнова Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Ирина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1900

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Аксёнов Павел Вонифантьевич

Бочиха
Рождение ребёнка
16.08.1905

Сын: Аксёнов Константин Павлович

Отец ребёнка: Аксёнов Павел Вонифантьевич

Бочиха
Рождение ребёнка
03.03.1910

Дочь: Глафира Павловна

Отец ребёнка: Аксёнов Павел Вонифантьевич

Бочиха
Рождение ребёнка
02.03.1912

Сын: Аксёнов Василий Павлович

Отец ребёнка: Аксёнов Павел Вонифантьевич

Бочиха
Рождение ребёнка
01.04.1914

Сын: Аксёнов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Аксёнов Павел Вонифантьевич

Бочиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Павел Вонифантьевич

Смерть
Неизвестно
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