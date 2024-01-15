Аксёнов Семён Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Аксёнов Пётр
Рождение ребёнка
04.04.1876
Мать ребёнка: Аксёнова Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.08.1881
Дочь: Васса Семёновна
Мать ребёнка: Аксёнова Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.08.1881
Мать ребёнка: Аксёнова Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Зайцева Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Аксёнова Надежда Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно