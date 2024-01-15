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Аксёнов Семён Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Аксёнов Пётр

Мать: Аксёнова Матрона Анисьева

Рождение ребёнка
04.04.1876

Сын: Аксёнов Степан Семёнович

Мать ребёнка: Аксёнова Надежда Фёдоровна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.08.1881

Дочь: Васса Семёновна

Мать ребёнка: Аксёнова Надежда Фёдоровна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.08.1881

Сын: Аксёнов Матвей Семёнович

Мать ребёнка: Аксёнова Надежда Фёдоровна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Зайцева Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Аксёнова Надежда Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Надежда Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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