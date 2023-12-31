Фурсов Афанасий Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Афанасий Матвеев

Фурсов Афанасий Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фурсов Матвей Емельянов

Мать: Фурсова Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марфа Афанасьева

Мать ребёнка: Фурсова Аксинья Тимофеева

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
06.04.1837

Дочь: Солущева Марья Афанасьева

Мать ребёнка: Фурсова Аксинья Тимофеева

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
06.04.1837

Дочь: Солущева Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Фурсова Аксинья Тимофеева

с. Полковая слобода
1835 - Метрическая книга по городу Тамбов, ГАТО Ф.1049 Оп.5 Д.5142, л. 4, запись №14 Найдена запись о рождении от 06.04.1835 У однадворца Афанасия Матвеева Фурсова и законной жены его Ксении Тимофеев... Показать все
Рождение ребёнка
1837

Сын: Фурсов Федор Афанасьев

Мать ребёнка: Фурсова Аксинья Тимофеева

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1841

Сын: Фурсов Тихон Афанасьев

Мать ребёнка: Фурсова Аксинья Тимофеева

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафья Афанасьева

Мать ребёнка: Фурсова Аксинья Тимофеева

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Аксинья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close