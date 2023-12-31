Солущева (Фурсова) Мария Афанасьева
Место рожденияс. Полковая слобода
Дата рождения06.04.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1837
1835 - Метрическая книга по городу Тамбов, ГАТО Ф.1049 Оп.5 Д.5142, л. 4, запись №14 Найдена запись о рождении от 06.04.1835 У однадворца Афанасия Матвеева Фурсова и законной жены его Ксении Тимофеев... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Солущев Гаврила Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1876
Дочь: Фурсова (Солущева) Мавра Гавриловна
Отец ребёнка: Солущев Гаврила Яковлев
Смерть
Неизвестно