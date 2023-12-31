Солущева (Фурсова) Мария Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолущева (Фурсова) Мария Афанасьева

Солущева (Фурсова) Мария Афанасьева

Место рождения

с. Полковая слобода

Дата рождения

06.04.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1837

Отец: Фурсов Афанасий Матвеев

Мать: Фурсова (Плетенева) Аксинья Тимофеева

1835 - Метрическая книга по городу Тамбов, ГАТО Ф.1049 Оп.5 Д.5142, л. 4, запись №14 Найдена запись о рождении от 06.04.1835 У однадворца Афанасия Матвеева Фурсова и законной жены его Ксении Тимофеев... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солущев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Солущев Гаврила Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солущев Гаврила Яковлев

Рождение ребёнка
03.05.1876

Дочь: Фурсова (Солущева) Мавра Гавриловна

Отец ребёнка: Солущев Гаврила Яковлев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.