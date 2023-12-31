Фурсова (Плетенева) Аксинья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Плетенева) Аксинья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Плетенев Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марфа Афанасьева

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Матвеев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
06.04.1837

Дочь: Солущева Марья Афанасьева

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Матвеев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
06.04.1837

Дочь: Солущева Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Матвеев

с. Полковая слобода
1835 - Метрическая книга по городу Тамбов, ГАТО Ф.1049 Оп.5 Д.5142, л. 4, запись №14 Найдена запись о рождении от 06.04.1835 У однадворца Афанасия Матвеева Фурсова и законной жены его Ксении Тимофеев... Показать все
Рождение ребёнка
1837

Сын: Фурсов Федор Афанасьев

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Матвеев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1841

Сын: Фурсов Тихон Афанасьев

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Матвеев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафья Афанасьева

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Матвеев

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Афанасий Матвеев

Смерть
Неизвестно
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