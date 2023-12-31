Фурсова (Плетенева) Аксинья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Плетенев Тимофей
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марфа Афанасьева
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Матвеев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
06.04.1837
Дочь: Солущева Марья Афанасьева
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Матвеев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
06.04.1837
Дочь: Солущева Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Матвеев
с. Полковая слобода
1835 - Метрическая книга по городу Тамбов, ГАТО Ф.1049 Оп.5 Д.5142, л. 4, запись №14 Найдена запись о рождении от 06.04.1835 У однадворца Афанасия Матвеева Фурсова и законной жены его Ксении Тимофеев... Показать все
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Матвеев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Матвеев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агафья Афанасьева
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Матвеев
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно