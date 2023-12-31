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Фурсов Матвей Емельянов

Место рождения

с. Полковая слобода

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Фурсов Емельян Петров

Мать: Фурсова Дарья Абакумова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурсов Афанасий Матвеев

Мать ребёнка: Фурсова Анна Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Фурсов Степан Матвеев

Мать ребёнка: Фурсова Анна Гаврилова

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Фурсов Матвей Матвеев

Мать ребёнка: Фурсова Анна Гаврилова

Смерть
Неизвестно

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