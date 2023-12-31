Фурсов Матвей Емельянов
Место рожденияс. Полковая слобода
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Фурсов Емельян Петров
Мать: Фурсова Дарья Абакумова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фурсова Анна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Фурсова Анна Гаврилова
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Фурсова Анна Гаврилова
Смерть
Неизвестно