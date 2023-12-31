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Фурсова Анна Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурсов Афанасий Матвеев

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Емельянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Матвей Емельянов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Фурсов Степан Матвеев

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Емельянов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Фурсов Матвей Матвеев

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Емельянов

Смерть
Неизвестно

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