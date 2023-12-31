Фурсова Анна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Емельянов
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Емельянов
Смерть
Неизвестно