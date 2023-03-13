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Колпашниковъ Андрей (Перфилий)

Место рождения

Пичугино, Симбирский уездъ

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Колпашниковъ Иванъ

Мать: Колпашникова Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпашникова Агафья Семенова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Колпашникова) Оксинья

Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Семенова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Колпашникова) Ирина

Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Семенова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Кулагина (Колпашникова) Авдотья

Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Семенова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Колпашникова) Авдотья

Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Семенова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Колпашникова) Мавра

Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Семенова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Колпашниковъ Петръ

Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Семенова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Колпашникова) Анна

Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Семенова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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