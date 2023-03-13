Колпашниковъ Андрей (Перфилий)
Место рожденияПичугино, Симбирский уездъ
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Колпашниковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Колпашникова) Оксинья
Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Колпашникова) Ирина
Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Кулагина (Колпашникова) Авдотья
Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Колпашникова) Авдотья
Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Колпашникова) Мавра
Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Колпашниковъ Петръ
Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Колпашникова) Анна
Мать ребёнка: Колпашникова Агафья Семенова