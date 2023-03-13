Колпашникова Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)
Отец ребёнка: Колпашниковъ Иванъ
Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Колпашниковъ Иванъ
Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Колпашниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Колпашниковъ Иванъ
Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Колпашниковъ Иванъ
Пичугино, Симбирский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колпашниковъ Иванъ