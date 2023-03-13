Колпашникова Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)

Отец ребёнка: Колпашниковъ Иванъ

Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Колпашниковъ Иванъ

Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1749

Сын: Колпашниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Колпашниковъ Иванъ

Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Колпашниковъ Иванъ

Пичугино, Симбирский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпашниковъ Иванъ

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