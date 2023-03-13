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Колпашниковъ Иванъ

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Место рождения

Пичугино, Симбирский уездъ

Дата рождения

1713

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Колпашниковъ Алексей Ивановъ

Мать: не указана

Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1736

Сын: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)

Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Иванова

Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Иванова

Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1749

Сын: Колпашниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Иванова

Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Иванова

Пичугино, Симбирский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпашникова Авдотья Иванова

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