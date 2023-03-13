Колпашниковъ Иванъ
Место рожденияПичугино, Симбирский уездъ
Дата рождения1713
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Колпашниковъ Алексей Ивановъ
Мать: не указана
Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1736
Сын: Колпашниковъ Андрей (Перфилий)
Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Иванова
Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Иванова
Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Колпашниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Иванова
Пичугино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Иванова
Пичугино, Симбирский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно